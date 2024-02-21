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        Tekirdağ'da metruk binada bir kişi ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki metruk binada bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:33 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:09
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        Tekirdağ'da metruk binada bir kişi ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki metruk binada bir kişi ölü bulundu.

        Çiftlikönü Mahallesi’ndeki metruk binada hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, binada hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        İncelemenin ardından F.Ö'ye (49) ait olduğu belirlenen cenaze, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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