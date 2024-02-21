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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:53
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu, Kapaklı ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

        Operasyonda, 126 gram bonzai, 991 sentetik ecza, 10 gram eroin, 10 gram skunk, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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