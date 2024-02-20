Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit Mesut Bakan'ın ailesini ve Kıbrıs gazisi Rami Arslan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:51 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit Mesut Bakan'ın ailesini ve Kıbrıs gazisi Rami Arslan'ı ziyaret etti.

        Güler, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

        Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Güler, ailelerin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

        Bakan'ın ailesi de ziyaretten dolayı Güler'e teşekkür etti.

        Kaymakam Güler daha sonra Kıbrıs gazisi Arslan ve ailesini ziyaret etti.

        Ziyaretlerinde Güler'e Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

        - Cumhur İttifakı Adayı Yüksel sendika üyeleriyle bir araya geldi

        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

        Yüksel, sendika binasında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın her köşesinde vatandaşlarla, esnafla ve sanayiciyle omuz omuza, yürek yüreğe bir arada olduklarını söyledi.

        Şube Başkanı Murat Koçak ve üyelerle bir süre sohbet eden Yüksel, projelerini anlattı.

        Yüksel'e, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe eşlik etti.

        - TREDAŞ 12 mobil jeneratör satın aldı

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), 12 mobil jeneratörü envanterine kattı.

        TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti için yatırım, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Acil ihtiyaç durumlarında hizmet verme kapasitesini artıracak 8 50 kVA gücünde römorklu ve 3 400 kVA gücünde kamyon üstü olmak üzere 11 alçak gerilim seviyesi çıkışlı jeneratör ile 1mVA gücünde orta gerilim seviyesi çıkışlı mobil jeneratör alan TREDAŞ, söz konusu jeneratörleri hizmet bölgesindeki uygun noktalarda göreve hazır bekletecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgil, mobil jeneratörlerin acil durumlarda etkin bir şekilde kullanılacağını belirtti.

        Abonelerin enerji ihtiyacını karşılamak için 7 gün 24 saat görev başında olan personeli, araç ve ekipmanla desteklediklerini dile getiren Bilgili, farklı güç gruplarına göre 16 ayrı trafo bölgesinde enerjilendirme kapasitesine sahip mobil jeneratörlerle müdahaleleri daha hızlı yapabileceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek

        Benzer Haberler

        Trakya'nın coğrafi işaretli lezzetleri AB tescili yolunda
        Trakya'nın coğrafi işaretli lezzetleri AB tescili yolunda
        Tekirdağlı bedensel engelli kardeşler boccia milli takımda yer almak istiyo...
        Tekirdağlı bedensel engelli kardeşler boccia milli takımda yer almak istiyo...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ'da konferansa katıldı
        Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ'da konferansa katıldı
        Tekirdağ'da inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri sahada depreme dayanıksı...
        Tekirdağ'da inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri sahada depreme dayanıksı...
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig