Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-24 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-24 mağlup etti.
Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 34-24 kazandı.
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