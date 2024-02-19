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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda heykel ve sikke ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:50
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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda heykel ve sikke ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda ekipler ilçedeki iki evde arama yaptı.

        Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, 5 sikke, tabanca ve 63 mermi ele geçirildi. ​​​​​​​

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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