Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda heykel ve sikke ele geçirildi

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, 5 sikke, tabanca ve 63 mermi ele geçirildi. ​​​​​​​

Bu kapsamda ekipler ilçedeki iki evde arama yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.