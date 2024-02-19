Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda heykel ve sikke ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler ilçedeki iki evde arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, 5 sikke, tabanca ve 63 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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