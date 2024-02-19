Tekirdağ'da, heykel başı ve sikke ele geçirildi; 2 gözaltı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel başı ve sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Çorlu ilçesinde 2 adreste tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Evlerde arama yapan polis, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 1 heykel başı, 5 sikke, ruhsatsız tabanca ve 63 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel başı ve sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Çorlu ilçesinde 2 adreste tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Evlerde arama yapan polis, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 1 heykel başı, 5 sikke, ruhsatsız tabanca ve 63 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
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