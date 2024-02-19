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        Tekirdağ'da, heykel başı ve sikke ele geçirildi; 2 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel başı ve sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Çorlu ilçesinde 2 adreste tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Evlerde arama yapan polis, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 1 heykel başı, 5 sikke, ruhsatsız tabanca ve 63 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:32
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        Tekirdağ'da, heykel başı ve sikke ele geçirildi; 2 gözaltı
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel başı ve sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Çorlu ilçesinde 2 adreste tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Evlerde arama yapan polis, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 1 heykel başı, 5 sikke, ruhsatsız tabanca ve 63 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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