Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti; o anlar kamerada (2)

        İKİSUÇTAN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Tekirdağ'da elinde pompalı tüfekle araçları durdurup, sürücüleri tehdit eden Ö.İ.'nün hırsızlık suçundan da kaydı çıktı. Hırsızlık suçundan da çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Ö.İ. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın serbest bırakılmasına Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Hakkında hırsızlık ve silahlı tehdit suçundan yakalama ve gözaltı kararı verilen İ.Ö.'nün yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti; o anlar kamerada (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İKİSUÇTAN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Tekirdağ'da elinde pompalı tüfekle araçları durdurup, sürücüleri tehdit eden Ö.İ.'nün hırsızlık suçundan da kaydı çıktı. Hırsızlık suçundan da çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Ö.İ. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın serbest bırakılmasına Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Hakkında hırsızlık ve silahlı tehdit suçundan yakalama ve gözaltı kararı verilen İ.Ö.'nün yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
        Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
        ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları
        ABD'den çarpıcı "Rusya" rakamları
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Kim takar bu gözlüğü!
        Kim takar bu gözlüğü!
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Devler rekor kırdı, bizimkiler nal topladı!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin TL olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kendilerine hayırları yok
        İki gence kancayı taktılar!
        İki gence kancayı taktılar!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü

        Benzer Haberler

        Komiser eski eşinin öldürdüğü polis Sevda, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)
        Komiser eski eşinin öldürdüğü polis Sevda, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)
        Tekirdağ'da terör operasyonunda 1 tutuklama
        Tekirdağ'da terör operasyonunda 1 tutuklama
        Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti; o anlar kamerada
        Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti; o anlar kamerada
        Masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 37 gözaltı
        Masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 37 gözaltı
        Tekirdağ'da özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, İzmir maçıyla çıkış yakalamak i...
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, İzmir maçıyla çıkış yakalamak i...