Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti; o anlar kamerada (2) İKİSUÇTAN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Tekirdağ'da elinde pompalı tüfekle araçları durdurup, sürücüleri tehdit eden Ö.İ.'nün hırsızlık suçundan da kaydı çıktı. Hırsızlık suçundan da çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Ö.İ. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın serbest bırakılmasına Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Hakkında hırsızlık ve silahlı tehdit suçundan yakalama ve gözaltı kararı verilen İ.Ö.'nün yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:52 facebook

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