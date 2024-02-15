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        Tekirdağ'da özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:40 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:40
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        Tekirdağ'da özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Bakım merkezinde kalan A.K'ye (76) şiddet uygulandığını iddia eden yakınları polise başvurdu.

        Merkezin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görevliler M.S. ile M.C.B'yi gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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