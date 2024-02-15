Tekirdağ'da özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bakım merkezinde kalan A.K'ye (76) şiddet uygulandığını iddia eden yakınları polise başvurdu.
Merkezin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görevliler M.S. ile M.C.B'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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