Komiser eski eşinin öldürdüğü polis Sevda, gözyaşlarıyla uğurlandı (2) GÖZYAŞLARIYLATOPRAĞA VERİLDİ Edirne'de boşandığı eşi komiser Ali Yılmaz tarafından tabanca ile vurularak öldürülen polis memuru Sevda Kuş, Edirne'deki törenin ardından memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine götürüldü. Muratlı Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Güler, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, çok sayıda polis memuru ve vatandaş katıldı. Cenazede çiftin 8 yaşındaki kızları, annesinin fotoğrafına sarılıp, gözyaşı döktü. Kuş'un annesi Sevgi ile babası Erkan Kuş da büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Kuş, kılınan cenaze namazının ardından Muratlı İlçe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Eski eşini öldüren komiser Ali Yılmaz ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 18:42 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL