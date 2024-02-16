Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti; o anlar kamerada
TEKİRDAĞ'da, elinde pompalı tüfekle araçları durdurup, sürücüleri tehdit eden Ö.İ., polis tarafından yakalandı. Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde meydana geldi. Aile bireyleriyle alacak meselesinden kavga ettiği belirtilen Ö.İ., eline aldığı pompalı tüfekle caddeye çıkıp, yoldan geçen araçları durdurdu. Silah doğrultup sürücüleri tehdit eden Ö.İ. çevredekileri tedirgin etti. Görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Ö.İ.'yi gözaltına aldı. Ö.İ.'nin elinde tüfekle yol kestiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.İ., çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TEKİRDAĞ'da, elinde pompalı tüfekle araçları durdurup, sürücüleri tehdit eden Ö.İ., polis tarafından yakalandı. Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde meydana geldi. Aile bireyleriyle alacak meselesinden kavga ettiği belirtilen Ö.İ., eline aldığı pompalı tüfekle caddeye çıkıp, yoldan geçen araçları durdurdu. Silah doğrultup sürücüleri tehdit eden Ö.İ. çevredekileri tedirgin etti. Görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Ö.İ.'yi gözaltına aldı. Ö.İ.'nin elinde tüfekle yol kestiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.İ., çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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