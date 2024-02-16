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        Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti; o anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'da, elinde pompalı tüfekle araçları durdurup, sürücüleri tehdit eden Ö.İ., polis tarafından yakalandı. Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde meydana geldi. Aile bireyleriyle alacak meselesinden kavga ettiği belirtilen Ö.İ., eline aldığı pompalı tüfekle caddeye çıkıp, yoldan geçen araçları durdurdu. Silah doğrultup sürücüleri tehdit eden Ö.İ. çevredekileri tedirgin etti. Görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Ö.İ.'yi gözaltına aldı. Ö.İ.'nin elinde tüfekle yol kestiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.İ., çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:05
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        Pompalı tüfekle yol kesip, sürücüleri tehdit etti; o anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ'da, elinde pompalı tüfekle araçları durdurup, sürücüleri tehdit eden Ö.İ., polis tarafından yakalandı. Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde meydana geldi. Aile bireyleriyle alacak meselesinden kavga ettiği belirtilen Ö.İ., eline aldığı pompalı tüfekle caddeye çıkıp, yoldan geçen araçları durdurdu. Silah doğrultup sürücüleri tehdit eden Ö.İ. çevredekileri tedirgin etti. Görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Ö.İ.'yi gözaltına aldı. Ö.İ.'nin elinde tüfekle yol kestiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.İ., çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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