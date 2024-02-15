Sağlık turizmi için Trakya'yı tercih edenlerin sayısı 7 yılda büyük oranda arttı

MESUT KARADUMAN - Trakya Kalkınma Ajansının (TRAKYAKA) bölge illerinde sağlık turizmini artırmak için yaptığı çalışmalar karşılığını vermeye başladı, yöredeki sağlık kuruluşlarına yurt dışından gelenlerin sayısı 7 yılda 7 binden 48 bine yükseldi.

TRAKYAKA, sağlık turizmi geliştirme çalışmalarında bölgesel ortak hareket etme kültürü yaygınlaştırılacak strateji eylem planını bir süre önce uygulamaya koydu.

Plan kapsamında Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği kuruldu, paydaşlarla toplantıları düzenlendi, bölge üniversitelerinde bulunan turizm bölümlerinin, sağlık turizmi çalışmalarına aktif olarak katılmaları teşvik edildi, sağlık turizm zirveleri ve konferansları gerçekleştirildi, hedef pazar analizleri yapıldı, dijital pazarlamaya ağırlık verildi, yurt dışı sağlık turizmi fuarlarına katılım sağlandı.

Çalışmalar kapsamında yurt dışından gelen hasta sayısında büyük artış kaydedildi, bölgede sağlık turizmi yetki belgesi bulunan 46 kuruluşta eylem planının uygulanması sonrası çok sayıda yabancı hasta tedavi oldu.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, sağlık turizminde Trakya'nın kısa sürede büyük mesafeler katettiğini söyledi.

Şahin, TRAKYAKA olarak 2017'den beri sağlık turizmiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını, son yıllarda yurt dışı pazarı çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Bölgedeki sağlık turizmini geliştirme çalışmaları sayesinde Trakya'ya gelenlerin her yıl katlanarak arttığına dikkati çeken Şahin, "Strateji eylem planının ilk yıllarında bölgeye sağlık turizmi için yurt dışından 7 bin kişi gelirken bu sayı geçen yıl 48 bine çıktı, bunu artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Şahin, Trakya'ya tedavi olmak için Balkanlar, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden hastaların geldiğini dile getirdi.

- "Hasta sayısını yıllık 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz"

Geçen yılın sağlık turizmi açısından bölge için verimli geçtiğini, bu yılın da daha verimli olması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Trakya'ya sağlık turizmi için gelecek hasta sayımızı özellikle diş, göz gibi alanlarda daha fazla artırarak, pazarlamalarımızı da bu yönde yaparak hasta sayımızı artırıp yıllık 60 bine çıkartmayı hedefliyoruz. Hastanelere gerekli destekleri sağlayarak kurumların altyapılarını sağlık turizmine hazırladık. Uluslararası kalitede hizmet verecek şekilde hastanelerimiz hizmetlerini yürütmektedirler. Ticaret Bakanlığı sağlık turizmi kapsamında 90 milyon liralık destek verecek. Bu destekle de hedef pazar Balkanlar, Avrupa ve Orta Asya'da açılacak fuarlara yeniden katılacağız, dijital pazarlama yapacağız. Bu çalışmalarla hizmet sunduğumuz hasta sayısını yıllık 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz."

Sağlık turizmi için Trakya'ya gelen kişilerin sadece tedavi olup dönmediklerini dile getiren Şahin, bu kişilerin aynı zaman çeşitli ziyaret ve geziler yaparak şehirlerin ekonomilerine de katkı sağladıklarını belirtti.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da Trakya'nın sağlık turizminde daha çok obezite cerrahisi, plastik cerrahi, kulak-burun-boğaz, göz ve diş tedavileri alanlarında tercih edildiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlıkta yakaladığı yükselişin sağlık turizmine de olumlu yansıdığını ifade eden Kalkan, şöyle konuştu:

"Hastanelerin konforu, teknolojik donanım ve hekimlerin özverileri sağlık turizmi için bölgenin tercih edilmesini sağlıyor. Bu yüzden Trakya sağlık turizminden çekim merkezi oluyor. Avrupa'dan, Afrika ülkelerinden, Orta Asya'dan birçok hasta tedavi için bölgeye geliyor. Gelen hastalar istedikleri tüm branşlarda hizmet alabiliyor. Özellikle Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde de onkoloji ve kardiyoloji bölümleri sıkça tercih edilen alanlar. Hastane imkanlarının istenilen seviyede olması sağlık turizmi için ilgi oluşturuyor."