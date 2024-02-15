Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 57 uyuşturucu hap ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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