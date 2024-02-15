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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:14
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailesini ziyaret etti.

        Vali Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gökçen Koşal'ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ailenin isteklerini dinleyen Soytürk, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

        Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Soytürk, devletin her zaman şehit ailesi ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

        - Ergene'de depremzede ailelere ziyaret

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, depremzede ailelerle bir araya geldi.

        Yüksel, bir restoranda düzenlenen programda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

        Depremlerin ardından ilçeye yerleşen vatandaşlara gereken desteği verdiklerini anlatan Yüksel, depremlere karşı artık herkesin duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini kaydetti.

        - Marmaraereğlisi Belediyesi "Sıfır Atık" belgesi aldı

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce Marmaraereğlisi Belediyesine "Sıfır Atık" belgesi verildi.

        Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı yazılı açıklamada sıfır atık konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Yaptıkları çalışmalar ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini dile getiren Ata, "Sıfır Atık" belgesi aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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