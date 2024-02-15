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        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:23 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:23
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

        Güler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca desteklenen aileleri ziyaret ederek, sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Ailelerin taleplerini dinleyen Güler, ihtiyaçların en kısa sürede karşılanacağını ifade etti.

        Güler'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler de devletin desteğini her zaman hissettiklerini belirtti.

        Ziyarette Güler'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Serdar Çeşmecioğlu eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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