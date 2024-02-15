Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

Ziyarette Güler'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Serdar Çeşmecioğlu eşlik etti.

Güler'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler de devletin desteğini her zaman hissettiklerini belirtti.

Ailelerin taleplerini dinleyen Güler, ihtiyaçların en kısa sürede karşılanacağını ifade etti.

Güler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca desteklenen aileleri ziyaret ederek, sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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