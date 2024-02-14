"2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar ressamlar lise öğrencileriyle buluştu

Orosz ise öğrencilerin gün sonunda çok güzel duygularla etkinlikten ayrılacağını kaydetti.

König de buluşmaktan mutlu olduğu öğrencilerin resim yaparken yaşadıkları heyecana ortak olduklarını ifade etti.

Orosz ve König, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

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