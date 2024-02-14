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        "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar ressamlar lise öğrencileriyle buluştu

        "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar ressam Istvan Orosz ve Frigyes König lise öğrencileriyle resim çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:33
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        "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar ressamlar lise öğrencileriyle buluştu
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        "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar ressam Istvan Orosz ve Frigyes König lise öğrencileriyle resim çizdi.

        Orosz ve König, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Macar sanatçılar, 20 öğrenciyle resim yaptı.

        Ressamlarla etkinliğe katılan küratör Kemal Orta, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında farklı kentlerde programlar düzenleyeceklerini söyledi.

        König de buluşmaktan mutlu olduğu öğrencilerin resim yaparken yaşadıkları heyecana ortak olduklarını ifade etti.

        Orosz ise öğrencilerin gün sonunda çok güzel duygularla etkinlikten ayrılacağını kaydetti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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