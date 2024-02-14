Açık Tekirdağ Yelken Yarışları sona erdi

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, Yelken İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel ve kulüp yetkilileri dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen ve iki gün süren yarışlara farklı yelken kulüplerinden 75 sporcu katıldı.

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