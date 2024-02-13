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        Tekirdağ'da "13. Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

        Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "13. Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:12
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        Tekirdağ'da "13. Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
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        Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "13. Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi" açıldı.

        "Tarım orman ve insan" konulu yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün katılımıyla yapıldı.

        Açılışın ardından Soytürk ve protokol üyeleri fotoğrafları inceledi.

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Vali Soytürk'e fotoğraflar hakkında bilgi verdi. 80 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün açık kalacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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