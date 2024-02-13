Tekirdağ'da "13. Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

"Tarım orman ve insan" konulu yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün katılımıyla yapıldı.

Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "13. Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi" açıldı.

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