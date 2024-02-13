Tekirdağ'da "13. Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "13. Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi" açıldı.
Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "13. Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi" açıldı.
"Tarım orman ve insan" konulu yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün katılımıyla yapıldı.
Açılışın ardından Soytürk ve protokol üyeleri fotoğrafları inceledi.
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Vali Soytürk'e fotoğraflar hakkında bilgi verdi. 80 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün açık kalacak.
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