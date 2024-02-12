Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yüklü miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, satışa hazır 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü buldu.

        Olayla ilgili işletme sahibi H.Ö. gözaltına alındı.​​​​​​​﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu Bektaş'tan altın madalya
        Cansu Bektaş'tan altın madalya
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
        Tekirdağ'da 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
        Tekirdağ'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü
        Tekirdağ'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü
        Tekirdağ'da ev yangını; 1 ölü
        Tekirdağ'da ev yangını; 1 ölü
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da üretilen eşofman ve montlar Gazze'deki sivilleri ısıtacak
        Tekirdağ'da üretilen eşofman ve montlar Gazze'deki sivilleri ısıtacak
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı