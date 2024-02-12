Tekirdağ'da 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yüklü miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, satışa hazır 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü buldu.
Olayla ilgili işletme sahibi H.Ö. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.