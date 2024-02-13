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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selma Ergönül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:21
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selma Ergönül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Ergönül ve 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, Soytürk'ü ziyaret ederek makamında bir süre görüştü.

        Vali Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları ile ilgili Ergönül'den bilgi aldı.

        Acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşların birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmelerinin önemli olduğunu aktaran Soytürk, acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşabilmesi amacıyla acil yardım telefonlarının 112 hattında toplandığını ifade etti.

        Soytürk, acil çağrıların gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşması için 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

        -Yerel seçime doğru

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Marmaraereğlisi ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Özcan, partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

        Özcan, daha sonra Cumhur İttifakı Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Hikmet Ata ile bir araya geldi.

        Ata'nın ilçede önemli projeleri hayata geçirdiğini aktaran Özcan, ilçeyi yeniden AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak istediklerini belirtti.

        Özcan daha sonra ilçede ziyaretlerde bulundu.

        - CHP Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Nallar, esnaf ziyaretinde bulundu

        CHP Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Volkan Nallar, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

        Değirmenaltı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla görüşen Nallar, istek ve talepleri dinledi.

        Süleymanpaşa Belediyesi'ni tekrardan CHP belediyeciliğiyle tanıştırmak istediklerini aktaran Nallar, ilçeye hizmet edecekleri bir çok önemli proje hazırladıklarını aktardı.

        Nallar'a ziyaretlerinde, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Engin eşlik etti.

        - Uzunlar esnaf ziyaretinde bulundu

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Çınarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

        Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Uzunlar, mahallede planlanan çalışmaları anlattı.

        - Üniversitelerarası bölgesel lig voleybol müsabakaları sona erdi

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliğinde oynanan 2023-2024 Yılı Üniversitelerarası Bölgesel Lig voleybol müsabakaları tamamlandı.

        NKÜ Spor Kompleksi'nde düzenlenen kupa töreninde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

        Törene, NKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Dr. Serkan Aydın, Tekirdağ Voleybol Temsilcisi Kazım Ceyhan, antrenörler ile öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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