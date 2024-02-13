Tekirdağ'da asayiş

Ekipler bu kapsamda, Muradiye Mahallesi'nde H.K'nin iş yerlerinde ve evinde arama yaptı.

Muratlı ilçesinde iş yerleri ve evde 6 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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