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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:19 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:19
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.U'yu durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        - Muratlı'da makaron ele geçirildi

        Muratlı ilçesinde iş yerleri ve evde 6 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda, Muradiye Mahallesi'nde H.K'nin iş yerlerinde ve evinde arama yaptı.

        Aramada 6 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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