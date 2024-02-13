Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.U'yu durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
- Muratlı'da makaron ele geçirildi
Muratlı ilçesinde iş yerleri ve evde 6 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda, Muradiye Mahallesi'nde H.K'nin iş yerlerinde ve evinde arama yaptı.
Aramada 6 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.
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