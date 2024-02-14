Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 200 uyuşturucu hap, 360 gram bonzai, 85 gram kubar, 30 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
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