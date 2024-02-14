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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:37
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 200 uyuşturucu hap, 360 gram bonzai, 85 gram kubar, 30 gram eroin ele geçirildi.

        Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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