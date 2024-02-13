Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşılarak fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslere düzenlediği operasyonda ikisi yabancı uyruklu 7 zanlıyı gözaltına aldı.
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