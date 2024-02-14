Tekirdağ'da asayiş

Evde yapılan aramada, bir tabanca ve 40 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelinin üst aramasından bir ruhsatsız tabanca ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan aramada 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün ve 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir iş yerinde arama yaptı.

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