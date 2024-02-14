Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Reşadiye Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.C. ve Y.K. işlemleri için polis merkezine götürüldü.
- Uyuşturucu operasyonu
Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti.
Evde yapılan aramada 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda C.H. gözaltına alındı.
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