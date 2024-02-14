"2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında Tekirdağ'da bulunan Macar ressamlar Rakoczi Müzesi ve Macar Anıtı'nı gezdi

"2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar ressam Istvan Orosz ve Frigyes König, Rakoczi Müzesi, Macar Anıtı ve Macar yazar Mikes Kelemen Parkı'nı ziyaret etti.

Macar ressamlar Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi II. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni gezerek, Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

Orosz ve König daha sonra sahil dolgu alandaki Barış ve Özgürlük Parkı'nda bulunan Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı'nda incelemelerde bulundu, burada fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da parkta yaptıkları düzenlemeleri Macar ressamlara anlattı.

Ressamlar ardından Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek, eserler hakkında bilgi aldı.

-"Bizim için Selanik'teki Atatürk Evi nasıl bir öneme haizse buradaki Rakoczi Müzesi de Macarlar için o öneme sahip"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Türkiye ve Macaristan arasında uzun yıllardır süregelen bir dostluğun olduğunu söyledi.

"2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında kentte Macar ressamları misafir ettiklerini ifade eden Hacıoğlu, "Macar ressamlar buraya gelmişken ilimizde Macar anıtları ve burada bulunan müzeleri gezmelerini sağladık. Bunlardan en önemlisi Rakoczi Müzesi. Macarların ulusal kahramanı Rakoczi'nin son 15 yılını geçirdiği ve çalışmalarını yürüttüğü yer. Bizim içinde Macarlar içinde önemli bir müze burası. Bizim için Selanik'teki Atatürk Evi nasıl bir öneme haizse buradaki Rakoczi Müzesi de Macarlar için o öneme sahip." dedi.

Hacıoğlu, ressamların kentteki bütün Macar anıtlarını gezdiğini ve buradan güzel anılarla ayrılacaklarını dile getirdi.

Türkiye ve Macaristan arasında karşılıklı kültür yılı ilan edilmesinin turizme de olumlu yansıması olacağını aktaran Hacıoğlu, "Yapılan etkinliklerle Macar farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Bize gelen Macar ziyaretçi sayısını daha da artmasını istiyoruz. Böylece iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin turizme de yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.