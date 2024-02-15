Polisin müşteri gibi anlaştığı şüphelilere 'fuhuş' operasyonunda 5 gözaltı TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yabancı kadınları çalışma vaadiyle getirip fuhuş yaptıran şüphelilere, polisin müşteri gibi anlaşıp düzenlediği operasyonda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 2 kadın ise kurtarılıp, ülkelerine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle ilçeye getirilip, zorla fuhşa zorlandığını belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis, sosyal medyadan ilan veren şüphelilerin lideri Dursun A. (48) ile müşteri gibi irtibat kurdu. Şüphelilerin adreslerini de belirleyen polis, düzenlenen operasyonda Dursun A. ve Yusuf A. ile Özbekistan uyruklu kadınlar Gülchekra K. (23), Ozoda K. (23) ve Mekhribonu B.'yi (22) gözaltına aldı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen 2 kadın ise kurtarıldı. Evdeki aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL, 750 ABD doları ile 12 cep telefonu ele geçirildi. Fuhuştan kurtarılan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:50 facebook

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