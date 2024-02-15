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        Polisin müşteri gibi anlaştığı şüphelilere 'fuhuş' operasyonunda 5 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yabancı kadınları çalışma vaadiyle getirip fuhuş yaptıran şüphelilere, polisin müşteri gibi anlaşıp düzenlediği operasyonda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 2 kadın ise kurtarılıp, ülkelerine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle ilçeye getirilip, zorla fuhşa zorlandığını belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis, sosyal medyadan ilan veren şüphelilerin lideri Dursun A. (48) ile müşteri gibi irtibat kurdu. Şüphelilerin adreslerini de belirleyen polis, düzenlenen operasyonda Dursun A. ve Yusuf A. ile Özbekistan uyruklu kadınlar Gülchekra K. (23), Ozoda K. (23) ve Mekhribonu B.'yi (22) gözaltına aldı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen 2 kadın ise kurtarıldı. Evdeki aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL, 750 ABD doları ile 12 cep telefonu ele geçirildi. Fuhuştan kurtarılan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:50
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        Polisin müşteri gibi anlaştığı şüphelilere 'fuhuş' operasyonunda 5 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yabancı kadınları çalışma vaadiyle getirip fuhuş yaptıran şüphelilere, polisin müşteri gibi anlaşıp düzenlediği operasyonda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 2 kadın ise kurtarılıp, ülkelerine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle ilçeye getirilip, zorla fuhşa zorlandığını belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan polis, sosyal medyadan ilan veren şüphelilerin lideri Dursun A. (48) ile müşteri gibi irtibat kurdu. Şüphelilerin adreslerini de belirleyen polis, düzenlenen operasyonda Dursun A. ve Yusuf A. ile Özbekistan uyruklu kadınlar Gülchekra K. (23), Ozoda K. (23) ve Mekhribonu B.'yi (22) gözaltına aldı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen 2 kadın ise kurtarıldı. Evdeki aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL, 750 ABD doları ile 12 cep telefonu ele geçirildi. Fuhuştan kurtarılan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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