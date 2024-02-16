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        Tekirdağ'da terör operasyonunda 1 tutuklama

        TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmada, terör örgütü PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest kaldı. Jandarma diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 16:49 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:55
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        Tekirdağ'da terör operasyonunda 1 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmada, terör örgütü PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest kaldı. Jandarma diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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