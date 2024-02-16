Tekirdağ'da terör operasyonunda 1 tutuklama

TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmada, terör örgütü PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest kaldı. Jandarma diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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