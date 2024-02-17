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        Tekirdağ'da masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 12 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 12'si tutuklandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını belirledi. Polisin tespit ettiği 7 masaj salonuna yapılan operasyonda, fuhşa yer temini ve aracılık ettiği gerekçesiyle 12 kişi ile fuhuş yaptığı iddiasıyla 25 kadın olmak üzere 37 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda suç amaçlı kullanan 20 cep telefonu, çok miktarda cinsel amaçlı kullanılan materyal, 1 havalı tabanca ele geçirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı, 1 kişiye sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:55
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        Tekirdağ'da masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 12 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 12'si tutuklandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını belirledi. Polisin tespit ettiği 7 masaj salonuna yapılan operasyonda, fuhşa yer temini ve aracılık ettiği gerekçesiyle 12 kişi ile fuhuş yaptığı iddiasıyla 25 kadın olmak üzere 37 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda suç amaçlı kullanan 20 cep telefonu, çok miktarda cinsel amaçlı kullanılan materyal, 1 havalı tabanca ele geçirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı, 1 kişiye sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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