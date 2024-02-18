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        İnce: Türkiye'yi ikili yapıya mahkum ettiler

        MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye'yi ikili yapıya mahkum ettiler. Cumhur mu? Millet mi? Ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz" dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde partisinin seçim ofisini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçen İnce, burada partisinin belediye başkan adaylarını tanıtıp, partililere seslendi. Seçimden sonra ekonomik olarak zorlukların yaşanacağını ifade eden İnce, "Türkiye'yi ikili yapıya mahkum ettiler. Cumhur mu? Millet mi? Ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz. Ben sizin yerinizde olsam ne yapardım? Yerel ölçekte oy verirken ithal adaya oy vereceğime komşumun oğluna oy veririm. Geçmişe takılıp bakmayın önümüze bakalım. Rahmetli Ecevit tek belediye aldı. Bayrampaşa Belediyesi'ni aldı ve oradan yürüdü, güvercini iki kere iktidar yaptı" dedi. 'SANDIKTA MEMLEKETİ UNUTMAYIN' Memleket Partisi'ni iktidar yapacağını dile getiren İnce, "Marmaraereğlisi adayımız Mithat Soylu'ya gönül rahatlığıyla oy verebilirsiniz. Sandık başına gittiğinizde bu kutuplaşmaya son vermek istiyorum diyorsanız, oyunuzu basacaksınız nazar boncuğunun üstüne. Sandıkta memleketi ve Memleket Partisini unutmayın" diye konuştu. İnce konuşmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Barış Tunca, Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Mithat Soylu, Hayrabolu Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz, Ergene Belediye Başkan adayı Levent Filizli ve Sülaymanpaşa Belediye Başkan adayı Harun Eligüzel'i tanıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:53 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:57
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        İnce: Türkiye'yi ikili yapıya mahkum ettiler
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        MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Türkiye'yi ikili yapıya mahkum ettiler. Cumhur mu? Millet mi? Ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz” dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi'nde partisinin seçim ofisini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçen İnce, burada partisinin belediye başkan adaylarını tanıtıp, partililere seslendi. Seçimden sonra ekonomik olarak zorlukların yaşanacağını ifade eden İnce, "Türkiye'yi ikili yapıya mahkum ettiler. Cumhur mu? Millet mi? Ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz. Ben sizin yerinizde olsam ne yapardım? Yerel ölçekte oy verirken ithal adaya oy vereceğime komşumun oğluna oy veririm. Geçmişe takılıp bakmayın önümüze bakalım. Rahmetli Ecevit tek belediye aldı. Bayrampaşa Belediyesi’ni aldı ve oradan yürüdü, güvercini iki kere iktidar yaptı" dedi. 'SANDIKTA MEMLEKETİ UNUTMAYIN' Memleket Partisi'ni iktidar yapacağını dile getiren İnce, "Marmaraereğlisi adayımız Mithat Soylu’ya gönül rahatlığıyla oy verebilirsiniz. Sandık başına gittiğinizde bu kutuplaşmaya son vermek istiyorum diyorsanız, oyunuzu basacaksınız nazar boncuğunun üstüne. Sandıkta memleketi ve Memleket Partisini unutmayın" diye konuştu. İnce konuşmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Barış Tunca, Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Mithat Soylu, Hayrabolu Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz, Ergene Belediye Başkan adayı Levent Filizli ve Sülaymanpaşa Belediye Başkan adayı Harun Eligüzel'i tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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