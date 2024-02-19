Tekirdağ'da asayiş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mursallı Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö'nün evinde sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine evde arama yaptı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan bir kişi sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.E. idaresindeki, 59 AID 445 plakalı otomobil, Aşağısevindikli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şeyh Sinan Mahallesi'nde bir düğünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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