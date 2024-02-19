Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.
Operasyonda 1041 sentetik ecza hap, 95 gram esrar, 33 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.