Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

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