Sporun geniş kitlelere yayılması ve çocuklara sporu sevdirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Doğramacı, yetenek taraması ile çocukların ilgili branşlara yönlendirildiğini kaydetti.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Son haftalarda güzel bir performans sergilediklerini belirten Gümüş, bu sezon şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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