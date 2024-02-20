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        Tekirdağ'da asayiş

        Saray ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 528 puro ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:21 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:21
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Saray ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 528 puro ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Güngörmez Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda 528 puro ele geçirildi.

        İşletme sahibine 16 bin 687 lira idari para cezası uygulandı.

        - Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine V.Ü'yü durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Kapaklı'da uyuşturucu ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde uygulama sırasında D.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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