Tekirdağ'da öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgi verildi

Bu kapsamda ekipler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 150 kız öğrenciye aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

Tekirdağ'da polis ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında öğrencilere bilgilendirme çalışması yaptı.

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