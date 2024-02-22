Tekirdağ'da emniyet kemerinin önemi anlatıldı
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce otobüs firması yetkililerine ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce otobüs firması yetkililerine ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve personellere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
Toplantılarda, trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Daha sonra terminallerde, şehirlerarası seyahat eden yolculara emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.
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