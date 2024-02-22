Tekirdağ'da emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Daha sonra terminallerde, şehirlerarası seyahat eden yolculara emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve personellere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

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