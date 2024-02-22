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        Satrancın minik ustası, kısa sürede elde ettiği başarıyı Avrupa'da tescillemek istiyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncülüğü kazanan 6 yaşındaki Kumsal İşlek, Avrupa Okullar Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:26
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        Satrancın minik ustası, kısa sürede elde ettiği başarıyı Avrupa'da tescillemek istiyor
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı satrançta Türkiye üçüncülüğü kazanan 6 yaşındaki Kumsal İşlek, Avrupa Okullar Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        İşlek, bir yıl önce okulda satranç oynadığı sırada antrenörü Ceylan Aslan'ın kendisini fark etmesi üzerine bu branşa sporcu yönlendirildi.

        Antrenörüyle her gün çalışmalarını sürdüren İşlek, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından geçen ay Antalya'da düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi kategorisinde üçüncü oldu.

        Şampiyonanın en küçük sporcusu olma unvanını elde eden ve bronz madalya kazanan İşlek, milli takıma katılmaya hak kazandı.

        İrlanda'da 8 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na katılacak minik sporcu, sıkı şekilde hazırlandığı bu organizasyondan da madalyayla dönmek istiyor.

        - İşlek: "Antalya'da üçüncü olmam çok güzeldi"

        İşlek, AA muhabirine, satrancı çok sevdiğini söyledi.

        Antalya'daki başarısının kendisini motive ettiğini anlatan İşlek, "Satranca sporcu olarak geçen yıl başlasam da şampiyonadan 3-4 ay önce sıkı şekilde çalıştım. Kendim isteyerek satranç öğrenmiştim. Sonra okulda öğretmenimin yönlendirmesiyle sporcu olarak devam ettim. Antalya'da üçüncü olmam çok güzeldi. Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giremesem bile milli takıma seçilmeye hak kazanmak bana yetiyordu. Üçüncü sırayı alınca daha mutlu oldum. Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

        - Aslan: "Şampiyona onun için çok önemli tecrübe oldu"

        Antrenör ve satranç hakemi Ceylan Aslan, Kumsal'a güveninin boşa çıkmadığını Antalya'da anladığını dile getirdi.

        Antalya'daki şampiyonanın sporcular için zorlu geçtiğini belirten Aslan, "Milli takıma girmesini bekliyordum. Orası Kumsal'ı çok geliştirdi. Şampiyona onun için çok önemli tecrübe oldu. Çok disiplinli bir sporcu ve orada elinden gelenin en iyisini yaptı." şeklinde konuştu.

        Aslan, milli takıma giren sporcusunun bu yıl yapılacak dünya şampiyonasına da katılmaya hak kazandığını dile getirdi.

        Kumsal'ın daha güzel başarılara imza atacağını aktaran Aslan, "Bu şekilde çalışmaya devam ettiği sürece kendisinden dünya ve Avrupa şampiyonlukları almasını bekliyorum. Kendisini kısa sürede çok çabuk geliştirdi. Katıldığı şampiyonalardan madalya ile dönmesi için yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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