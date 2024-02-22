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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:52
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, H.E. ile A.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 6 kilo 800 gram metamfetamin, 2 kilo 940 gram eroin, 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 120 bin 150 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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