Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 6 kilo 800 gram metamfetamin, 2 kilo 940 gram eroin, 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 120 bin 150 lira ele geçirildi.

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