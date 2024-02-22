Çiflikten araçlarla uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesindeki bir çiftlikten araçlarla uyuşturucu taşıyarak ticaretini yaptığı belirlenen 5 şüpheli, operasyonla yakalanıp, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesindeki bir çiftlikte yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve satıldığı bilgisi sonrası Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin yakalanmamak için telefonda şifreli konuştuklarını belirleyen ekipler, polis için de 'radar' kelimesinin kullanıldığını tespit etti. Uyuşturucuların araçlarla taşındığını belirleyen polis, ardından çiftliğe operasyon düzenledi. Çorlu ve Çerkezköy gişeler mevkisinde durdurulan araçlarda, 2 kilo 500 gram eroin, 6 kilo 800 gram metamfetamin, çiftlikte ise 440 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 5 tabanca mermisi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 120 bin 150 Tl ele geçirildi. Operasyonda yakalanan S.K., O.E., H.H., A.K. ve Ç.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'uyuşturucu ticareti yapma ' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:20 facebook

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