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        Tekirdağ'da 3,1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3,1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:45
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        Tekirdağ'da 3,1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3,1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'ndeki tütün fabrikasında kaçak nargile tütünü bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler fabrikada yaptığı aramada, kayıt sistemine bildirim yapılmadan üretilen 3 ton 100 kilogram nargile tütünü buldu.

        Fabrika sahibi gözaltına alındı.​​​​​​​﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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