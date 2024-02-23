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        Bakan Göktaş: Erken yaşta ve zorla evliliklerin yoğun görüldüğü 28 ilde eylem planlarını uygulamaya koyduk (2)

        FABRİKADAÇALIŞAN KADINLARLARI ZİYARET ETTİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorlu'daki programının ardından Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret eden Göktaş, Çerkezköy'de Kadın Geliştirme Merkezi'ndeki kadınlarla bir araya geldi. Derneğin Çerkezköy şubesi başkanı Zeynep Bozkurt'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Göktaş, ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde çorap üretimi yapılan fabrikadaki kadınları ziyaret etti. Kadın çalışanlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Göktaş, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:50
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        Bakan Göktaş: Erken yaşta ve zorla evliliklerin yoğun görüldüğü 28 ilde eylem planlarını uygulamaya koyduk (2)
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        FABRİKADAÇALIŞAN KADINLARLARI ZİYARET ETTİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorlu'daki programının ardından Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret eden Göktaş, Çerkezköy'de Kadın Geliştirme Merkezi'ndeki kadınlarla bir araya geldi. Derneğin Çerkezköy şubesi başkanı Zeynep Bozkurt'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Göktaş, ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde çorap üretimi yapılan fabrikadaki kadınları ziyaret etti. Kadın çalışanlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Göktaş, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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