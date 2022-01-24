Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

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Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 83 şüpheliden 13 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerince il genelinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 294,16 gram 164 fişek eroin, 631 adet extacy hap, 107,35 gram 21 fişek metamfetamin, 123 gram 55 fişek bonzai, 17,37 gr 12 fişek esrarskunk, 2,65 gam 1 fişek kokaincrack, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 424 tl para ele geçirildi.

Operasyonda 83 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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