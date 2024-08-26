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        Haberler Magazin Teklif Avrupa'dan geldi

        Teklif Avrupa'dan geldi

        Şubat ayında 3 aylık ehliyetiyle katıldığı Sarıkamış Rallisi'ni kazanarak, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ilk birinciliğini elde eden Kerem Kazaz'a Avrupa'dan teklif geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:58
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        Teklif Avrupa'dan geldi
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        Şubat ayında 3 aylık ehliyeti ile katıldığı Sarıkamış Rallisi’ni kazanarak, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ilk birinciliğini elde eden Kerem Kazaz, Hyundai Costumer Team Junior Drive programına seçilerek uluslararası arenada elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.

        Bu sezon Avrupa’da 4 ayrı şampiyonada yarışan Kerem, ilk sezonunda büyük bir başarı ile Fiesta Rally3 Trophy’de sezonu ikinci sırada tamamladı. Halen FIA Avrupa Ralli Şampiyonası ERC3 kategorisi ve Letonya Ralli Şampiyonası’nda genel klasman ikincisi olarak sezona devam eden genç sporcu, sayısız tecrübeye sahip rakiplerine karşı Türkiye Ralli Şampiyonası’nda da genel klasman üçüncüsü olarak son 3 yarışa hazırlanıyor.

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        Bu sezon ayrıca ilk kez, Dünya Ralli Şampiyonası’nın iki yarışında, WRC3 kategorisinde start alan Kerem, Letonya’da ikinci olurken, zorlu etaplara sahip WRC’nin en köklü rallisi Finlandiya’da ise 2 etapta en iyi zamanı yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        14 yaşından beri motor sporlarının farklı alanlarında yarışan, 16 yaşından itibaren Avrupa’da farklı şampiyonalarda tecrübe edinen genç Kazaz, bütün bu süreçte otomobil sporları profesyonellerin radarına girmeyi başararak Hyundai Costumer Team Junior Drive programına seçilen ilk Türk pilot oldu!

        Hyundai’nin Estonyalı Dünya Şampiyonu pilotu Ott Tanak’ın sahibi olduğu Red Grey tarafından yarıştırılan ve takıma girdikleri bu haftanın sonunda, 23 – 24 Ağustos’ta katıldıkları Paide Rallisi’nde Hyundai i20 ile Letonya klasmanı Rally2 kategorisinde birincisi olan Kerem Kazaz & CoPilotu Corentin Slyverstre, aynı yarışta koştukları Letonya Şampiyonası’nda ikinci, Estonya Şampiyonası’nda ise beşinci olarak yarışı tamamladı.

        2024 sezonunda kalan yarışlarının tamamı ve 2025 sezonunda Hyundai Motorsport tarafından desteklenen, Vincent Ducher’in yönettiği Hyundai Costumer Team Junior Driver programı dahilinde yarışacak olan Kerem, Türkiye Ralli Şampiyonası için ülkemize gelecek ve sırasıyla 13-15 Eylül’de Eskişehir Rallisi, 05-07 Ekim’de Kocaeli Rallisi ve 01-03 Kasım’da İstanbul Rallisi’nde start alacak.

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        Türkiye’deki son 3 toprak rallide Hyundai ile yüksek bir yarış performansı göstermeyi hedefleyen Kerem Kazaz’ın Türkiye Ralli Şampiyonluğu için şansı devam ediyor. Türkiye’de; Parkur Racing, Duja Hotels, Dexter Shoes, PascoGas ve Atölye Kazaz sponsorluğunda Avrupa’da ise Hyundai Costumer Team Junior Drive ile yarışan genç sporcunun hedefi 2025 Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Türkiye’de yerleşik bir otomobil markasının desteği ile yarışmak.

        Kerem Kazaz Hakkında:

        9 Aralık 2005 doğumlu olan Kerem, motor sporlarına 4 yaşında motokros ile başladı. 13 yaşında ulusal ve lokal motokros yarışlarında yer aldı. 2020’de Ferda Dilege’nin eğitiminde kartinge başlayan, 15 yaşında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan en genç pilot olarak aldığı rekabetçi sonuçlarla dikkat çeken Kazaz, 2022 yılı başında Norveç’te John Hougland’dan buzda sürüş teknikleri eğitimi aldı. 2022 yılında Ralli kariyerinin ilk yarışına Letonya Ralli Gençler Şampiyonası’nda katılan Kerem Kazaz, “Türkiye’yi Temsil Eden En Genç Ralli Pilotu” unvanını kazandı.

        16 yaşında, İspanya da Renault Clio Rally5 ile yarıştığı ilk rallide aldığı dördüncülükle Avrupa Ralli Kupası’nda finalde yarışma hakkını elde eden en genç Türk pilot olan Kerem Kazaz, aynı yıl Fransa’da gerçekleştirilen FIA Motorsport Games’de Crosscar Senior klasmanının en genç sporcusu olarak ilk kez yarıştığı Crosscar ile dünya 10.su oldu.

        Aynı anda İspanya, Letonya ve Estonya Ralli Şampiyonaları’nı da takip ederek uluslararası tecrübe kazanmaya devam eden Kerem, 2024 Avrupa Ralli Şampiyonası ERC3 kategorisinde ikinci sırada yer alırken Fiesta Rally3 Trophy’de sezonu ikinci olarak tamamladı. Lycee de Pier Loti İstanbul’dan henüz mezun olan sporcu, iyi derecede Fransızca ve İngilizce konuşuyor.

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        #Kerem Kazaz
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