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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekne sahipleri arasında kavga: 1 ölü

        İstanbul'da tekne sahipleri arasında kavga: 1 ölü

        İstanbul Fatih'te tekne sahibi olan Osman Kılıç ile Ali Rıza Aslan arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı. Kavgada Osman Kılıç'ın silahla vurduğu Ali Rıza Aslan olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:56 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:56
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        İstanbul'un Fatih ilçesinde tekne sahibi olan Ali Rıza Aslan, tartıştığı Osman Kılıç tarafından silahla öldürüldü.

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        Olay, dün gece saatlerinde Fatih Balat Mahallesi'nde bulunan tekne iskelesinde meydana geldi.

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        İddiaya göre, iskelede demirleyen tekne sahibi Osman Kılıç ile Ali Rıza Aslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Kılıç yanında bulunan silahla Aslan'a art arda ateş etti.

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        Silahtan çıkan kurşunlar Aslan'ın göğsüne isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Ali Rıza Aslan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

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        Aslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Osman Kılıç'ı gözaltına aldı. Haberi duyarak olay yerine gelen Aslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

        #son dakika haberleri istanbul
        #fatih ilçesi
        #tekne
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