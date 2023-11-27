İstanbul'un Fatih ilçesinde tekne sahibi olan Ali Rıza Aslan, tartıştığı Osman Kılıç tarafından silahla öldürüldü.

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İddiaya göre, iskelede demirleyen tekne sahibi Osman Kılıç ile Ali Rıza Aslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.