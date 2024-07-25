Teknoloji dünyasının iki dev ismi, Elon Musk ve Mark Zuckerberg, bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, geçen yıl Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e yaptığı kafes dövüşü teklifini yeniden gündeme getirdi. Musk, bir Fox News muhabirine yaptığı açıklamada, “Her yerde, her zaman, her kuralla dövüşmeye hazırım” diyerek meydan okumasını yineledi.

Another @elonmusk quote from his visit to the hill today—



Musk said he’d fight Meta CEO Mark Zuckerberg “any place, any time, any rules” pic.twitter.com/XYSBdmpkzX — Kelly Phares (@kellyfphares) July 24, 2024

Geçen yıl, Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı meydan okuma, Zuckerberg’in “Konumu gönder” yanıtıyla karşılık bulmuştu. Ancak, bu dövüş hiçbir zaman gerçekleşmedi2. Şimdi, bir yıl sonra, Musk’ın yeniden dövüş teklifine Zuckerberg, Threads üzerinden “Gerçekten bunu tekrar mı yapıyoruz?” diyerek yanıt verdi.