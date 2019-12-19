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HaberlerDünya

Teksas'ta AVM'ye silahlı saldırı: 4 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentindeki bir alışveriş merkezinin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis dört kişinin yaralandığı saldırı sonrasında kaçan eylemcileri yakalamak için operasyon başlattı.

Vegas polisi, silahlı saldırganların peşinde
HABERTURK.COM

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonrasında polis insan avı başlattı.

Yerel basında çıkan haberlere göre South Park alışveriş merkezinin önünde düzenlenen saldırıda biri kadın dört kişi yaralandı.

Yaralılardan ikisinin saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattığı, ancak diğer iki yaralının yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Polis yetkilileri, saldırının ardından bölgeden siyah renkli bir kamyonetle uzaklaşan üç zanlının yakalanması için bölgede operasyon başlattıklarını duyurdu.

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