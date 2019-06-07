Mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucu ortağı Pavel Durov, 6 gündür yemek yemediğini açıkladı. Yaratıcılığını geliştirmek için yemek yemeyen Durov, kendini daha iyi hissettiğini belirtti.

Independent gazetesinde yer alan habere göre; 15 yıl önce kafein, et, alkol ve hazır yemeği bıraktığı bilinen Pavel Durov, geçen ay balık ve deniz ürünleri tüketmeyeceğini belirtmişti. Durov, şimdi ise tüm yiyeceklerden uzak durduğunu kaydetti.

Telegram kanalından açıklama yapan Pavel Durov, “Bu ay daha radikal bir şey deneyeceğim. Yemek yemeyeceğim” diyerek, 6 gündür sadece su içtiğini ve kendini daha iyi hissettiğini söyledi. Ayrıca Durov, sıfır gıda tüketiminin düşünceleri netleştirdiğini sözlerine ekledi.

Pavel Durov'un yöntemini önermeyen uzmanlar, sıfır gıda tüketiminin yaratıcılığı artırabileceğini gösteren çok az kanıt olduğunu belirtti.

"KAS KÜTLEMİ KAYBEDEBİLİRİM AMA..."

Pavel Durov, "Bunun sonucunda kas kütlemi kaybedebilirim ama Telegram için yeni fikirler geliştirmeyi başarabilirsem, bu milyonlarca kullanıcının yararına olacak. Kullanıcıların hayatını daha zevkli hale getirmek benim bir numaralı önceliğim" dedi.

Ulusal Sağlık Hizmeti, bu tip beslenmenin birçok sağlık riskini beraberinde getirebileceği konusunda uyarıda bulunurken, bunun birtakım yeme bozukluklarına da neden olabileceğini bildirdi.

Acil durumlar karşısında ne kadar süre hayatta kalınabileceği hakkında bilgi veren uzmanlar, birinin kabaca oksijensiz üç dakika, susuz üç gün ve yemek yemeden üç hafta dayanabileceğini belirttiler ve kişinin bu şartlar olmadan hayatta kalma kabiliyetinin fiziksel durumuna bağlı olduğunu vurguladılar.