Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak

- HT SPOR spor yayıncılığına yepyeni bir soluk getirecek… Kuruluş öyküsünü anlatabilir misiniz?

MEHMET AYAN: Ciner Medya, spor ile bugün tanışan bir yayıncılık kuruluşu değil. Kurulduğundan bu yana spor ile hep iç içe olunmuş bu binada. Dünya ve Avrupa Futbol Şampiyonaları Elemeleri, finalleri başta olmaz üzere bu kültürün futbol yayıncılığı ile spor kültürü ile koparılamaz bir bağı var. Vakti zamanında gazetenin yanına 8 sayfa spor eki çıkarmış bir yapı. Uzak değil spora burası.

Ben Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Tekdağ tarafından 2 Ekim 2023 günü Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörlüğü görevine getirildim. 9 aydır gerek HTSPOR.com ekibi gerekse Ahmet Selim Kul, Ata Selçuk, Sine Çakır Heyse ile muhteşem bir sinerji oluşturarak, grup bünyesindeki görüntülü, sesli ve dijital ortamlarda spor yayıncılığını en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz.

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Bu gayret artık bir adım öteye gidiyor. Sayın Tekdağ’ın riyasetinde, sevgili Semih Kaya’nın genel müdürlüğünde kanalımız, 9 Ağustos’ta sabah 07.00 itibariyle yayına başlıyor. Az zamanda çok ve büyük gayretle çalışkan bir ekiple yayına çıkacağız. Zor mu zor! Tek sermayemiz dürüstçe çalışmak.

- Kuşkusuz içerik çok önemli… HT SPOR'la neler vadediyorsunuz izleyicilere?

MEHMET AYAN: “Spor eşittir futbol” algı ve anlayışından süratle uzaklaşan bir tutumumuz olacak. Futbol elbette en büyük yoldaşımız olacak. Ancak bu kanalı sadece futbol kanalı olarak konumlamayacağız. “Bu konuda elimizden geleni yapacağız, futbol dışına çıkmaya gayret edeceğiz!” değil. Kanal, futbol dışında da var olacak. Halen var da biz küçükken TRT’de haber konusu olurdu çokça TENİS, ESKRİM, DAĞCILIK sporları… Basketbolu, voleybolu, güreşi falan saymıyorum… Her spor dalında, her sporcunun yanında olmak istiyoruz. Okul sporlarından, sporcu sağlığına, halkın spor yapma alanlarından, ekstrem sporlara heybemiz geniş. Okullar, gençler, amatörler, Anadolu’nun insan kaynağı… İnanın hepsine yer vereceğiz. Futbol belki en kolayı… Ama sizi temin ederim ki prime-time’a hiç umulmadık bir anda Zehra ablasını örnek alıp ücra bir köyde voleybola başlamış evladımızı konuk edebileceğiz. Futbol yayınlarına gelince… Herkesin her şeyi bildiği yerde vardır bizim de bir iddiamız… Merkeze haberi koyacağız. “Haber eşittir hayat” mottosuyla 29 yıl önce başladım ben bu işe… Sıkı bir ekiple spor haberciliğine rafine bir anlayış getirmeye gayret edeceğiz. Siz de bilirsiniz ki kader, gayrete aşıktır.