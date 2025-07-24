Tenis şampiyonu Venüs Williams, oyuncu Andrea Preti ile evlilik hazırlığı yapıyor

Şampiyon tenisçi Venüs Williams, yarı Danimarkalı, yarı İtalyan oyuncu nişanlısı Andrea Preti ile evlenmeye hazırlanıyor.

Venüs Williams, DC Açık Turnuvası'nda tekler maçını kazanan en yaşlı ikinci kadın olarak tarihe geçmesinin ardından, tribünlerde bulunan nişanlısına teşekkür etti.

Venüs Williams, maç sonrası yaptığı açıklamada; "Nişanlım burada. Beni oynamaya devam etmem için çok cesaretlendirdi. Bu zorluğun üstesinden gelmem için bana cesaret verdi ve burada olmak harika. Beni hiç oynarken görmemişti" dedi.

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Venüs Williams, şubat ayında Roma'da bir antrenman çıkışı parmağında pırlanta yüzükle görüldüğünde nişanlanma söylentileri çıkmıştı. Tenisçi, aynı ay içinde Milano Moda Haftası'nda da yine dikkat çekici yüzükle ortaya çıkmıştı.

Venüs Williams, tüm zamanların en iyi tenisçilerinden biri olan Serena Williams'ın kardeşi.

Kopenhag doğumlu olan Andrea Preti, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapıyor. Preti, 2015 yapımı 'One More Day' isimli filmle tanındı.