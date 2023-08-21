Teoman'dan eleştirilere cevap
Teoman, 29 Eylül'de çıkaracağı yeni şarkısını "Sağ cenahın ünlü şairi" diye tanımladığı Necip Fazıl Kısakürek'e adadığını açıkladı. "Kendi Vatanında Parya" adlı şarkının duyurusunu yapan Teoman, kendisini eleştirenlere yanıt verdi
Teoman, 'Kendi Vatanında Parya' isimli bir şarkı çıkaracağını duyurdu. Teoman, 29 Eylül'de dinleyicileriyle buluşturacağı şarkıyı, 1949'da yazdığı 'Sakarya Türküsü' adlı şiire gönderme yaptığı Necip Fazıl Kısakürek'e adadığını açıkladı.
Bunun üzerine bazı kişiler, sosyal medya üzerinden Teoman için linç kampanyası başlattı. Eleştirilerin merkezini, Teoman'ın yaşam tarzının sağ cenahla zıt olduğu yönündeki düşünceler oluşturdu.
Teoman, bir linç kampanyasına dönüşen eleştirilere cevap verdi; "Siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim bu şarkı."
Teoman'ın tam açıklaması şöyle; Dün bir post attım. Necip Fazıl Kısakürek'e adadığım bir tekli çıkartacağıma dair. 'Kendi Vatanında Parya'...
Bir hiciv şarkısı olacak. Cem Karaca'nın 'Sahibi Geldi' şarkısından esinlenen, gençlere öğüt olarak.
Son bölümü okursanız anlarsınız, benim yaşlılardan hiç ümidim yok. Gençler, yaşlıların yaptıkları hataları tekrar etmesin, köhneleşmiş kavgalar onların dünyalarında olmasın.
Çok uzatmayacağım:
-Bu ülke kimin?
-Bu ülke, üzerinde yaşayan herkesin.
Siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim bu şarkı.
Sevgiler,
Teoman.
Teoman, 'Kendi Vatanında Parya'nın son bölümünü de paylaştı;
Teoman der ki, hiçbir şey için geç değil
Otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla
Sen sen ol, kimseye üsten üstten bakma
Zaten saçma bişey kendi vatandaşınla kavga
Toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana
Bak sevgi ve mantık böceği oldu, Teoman bile bu yaştan sonra
Türkiye’ye söylüyor, biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun
Geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin
Kırma kimseyi, böbürlenme yapma afra tafra
Yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun
Olursun bir gün sen de parya kendi öz vatanında