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Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat, tek kılınır mı?

Teravih namazı tek başına kılınabilir mi? Teravih namazı nasıl kılınır? Bu gece 2021 Ramazan ayının ilk gecesi... Dolaysıyla bu yıl ilk kez teravih namazları için niyet edilecek. Ancak pandemi koşulları nedeniyle bu sene de tıpkı geçen yıl gibi cami ve mescitlerde toplu halde teravih namazı kılınmayacak. Peki, Teravih namazı tek başına kılınabilir mi? Teravih namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat, tek kılınır mı?

Teravih namazı tek başına kılınır mı? Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında bu soruların da cevabı yer alıyor. Bilindiği üzere teravih namazı bu sene korona virüs tedbirleri kapsamında cami ve mescitlerde kılınamayacak. Bu nedenle "Teravih namazı nasıl kılınır?" sorusuyla birlikte "Teravih namazı tek kılınabilir mi?" sorusunun da cevabı merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

TERAVİH NAMAZI TEK KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşan Ramazan ayı için önemli açıklamalarda bulundu.Erbaş, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" ifadelerini kullandı. Yani bu açıklamaya göre teravih namazı aile içerisinde cemaat olarak kılınabileceği gibi tek olarak da kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Teravih namazı yatsı namazının son sünneti ile vitir namazı arasında kılınır. Sabah ezanı okunana kadar vakti vardır. Aşağıda yer alan linkten yaşadığınız ilde yatsı namazı saatlerini öğrenebilir ve yatsı ile sabah ezanı arasındaki vakitte yatsı namazınızı kılabilirsiniz.

İL İL NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı yirmi rekâttır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet:

“Euzü Besmele” çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.

Rekat
Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur, ardından "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.

Rekat
İkinci rekâta başlarken önce “Besmele” çekilir, ardından “Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek tamamlanır. Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.

Rekat
Öncelikle “Besmele” çekilir ve ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, sonrasında rükû ve secde edildikten sonra ardından dördüncü rekâta kalkılır.

Rekat
Son rekâtta da öncelikle "Besmele” çekilir ardından “Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta öncelikle "Tahiyyat duası”, ardından “Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek 4 rekât olan namaz tamamlanır. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılacaksanız, kılacağınız tüm rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazı bittikten sonra ardından vitir namazı kılınarak bitirilir.

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